La risalita dei contagi da Covid-19 non ha di certo risparmiato il territorio altomolisano. A dover fare nuovamente i conti con la pandemia anche il Comune di Civitanova del Sannio che, in una nota, ha comunicato la presenza di sei nuovi positivi.

“È fondamentale, in questo momento molto delicato, assumere comportamenti responsabili, fare le prime, seconde e terze dosi di vaccino e non abbassare la guardia. Indossiamo le mascherine ed evitiamo assembramenti. – ha commentato la Sindaca Roberta Ciampittiello – Inoltre, chi risultasse positivo ai tamponi rapidi è tenuto a segnalarlo al proprio medico curante e invitato a comunicarlo al Sindaco, affinché possano essere attivate una serie di procedure e possa avvenire il tracciamento da parte degli organi di sanità pubblica. Il Comune resta a disposizione e supporto per chi ne avesse bisogno: da due anni oramai è attivo il servizio di spesa e farmaci a domicilio contattando il +39 351 9755261.”