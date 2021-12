Sono 18.778 i biglietti della Lotteria Italia venduti finora in Molise. A poco meno di dieci giorni dall’estrazione del 6 gennaio, in regione è stato staccato circa lo 0,3% dei biglietti totali distribuiti finora in tutta Italia (circa 6,2 milioni). Come emerge dai dati dell’Agenzia Dogane e Monopoli elaborati da Agipronews, Campobasso è prima tra le province con 12.519 tagliandi mentre Isernia fa segnare 6.259 biglietti venduti. Numeri in netta crescita per la Lotteria più antica del nostro Paese, sostenuta da Adm con l’azione del direttore generale Marcello Minenna, e del direttore Giochi numerici e Lotterie, Stefano Saracchi.