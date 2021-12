Continua a salire il numero di nuovi positivi in Molise. Numeri molto alti, mai così alti in un solo giorno, a testimonianza che il virus circola veloce. Sono 211 i casi riscontrati in oltre 30 comuni e riportati nell’ultimo bollettino dell’Asrem su 1422 tamponi refertati.

63 i nuovi contagiati di Termoli, 36 di Campobasso, 15 di Bonefro, 12 di Portocannone, 6 di Montenero di Bisaccia, Ururi, Vinchiaturo, 5 di Guardiaregia, Guglionesi, Lucito, San Martino in Pensilis, 4 di Campomarino, Lupara, 3 di Petacciato, Petrella Tifernina, Pietracatella, San Giacomo degli Schiavoni, 2 di Bojano, Isernia, Larino, Morrone del Sannio, Pesche, Provvidenti, Rotello, 1 nuovo caso rispettivamente di Agnone, Campolieto, Capracotta, Casacalenda, Castelmauro, Cercemaggiore, Frosolone, Macchia d’Isernia, Pozzilli, Roccavivara, San Giovanni in Galdo, Toro e Tufara. Tasso di positività al 14,8%. Da registrare 7 guariti, un ricovero in Malattie infettive e un trasferimento da Malattie infettive Covid. In sostanza i pazienti con Coronavirus ricoverati al Cardarelli Campobasso restano 21, di cui 1 solo in Terapia Intensiva. Di loro 12 non sono vaccinati e 9 si, di cui 4 con doppia dose o dose unica e 5 con terza dose. Sono saliti a 909 gli attualmente positivi in Molise.

Il Direttore Generale dell’Asrem Oreste Florenzano ha sottolineato che il tasso di ospedalizzazione è molto più basso rispetto a prima.

Questi i dati ufficiali, quelli riportati nel bollettino Asrem, ma ci sono molti positivi in più in regione, nei vari comuni, per effetto dei tamponi rapidi effettuati che solo in un secondo momento, dopo il molecolare, vengono, in caso di conferma, contabilizzati nel report. La corsa al tampone prosegue ovunque, anche nei paesi, con code davanti alle farmacie e ai laboratori privati.

In Italia sono oltre 98mila i casi di Covid registrati.