Pausa di lavoro per la squadra e la società rossoblu. Si riparte dalle dichiarazioni di Mario Gesuè convinto della bontà del progetto e di una salvezza che può essere condotta in porto. Altre tre o quattro vittorie ci consentirebbero di stare più tranquilli, ha affermato il patron. In effetti, il mese di gennaio svelerà in gran parte le carte del destino del Campobasso costretto a cambiare spartito a selva piana dove giungeranno per due domeniche di fila prima il Monterosi, poi la Juve Stabia. Il primo uno scontro diretto, il secondo uno da vincere. Il tutto dopo la trasferta di Taranto. I giovani del Campobasso attirano le mire di altre società, ma anche dei cronisti che seguono con costanza la Lega pro. Lo stesso Joshua Tenkorang, classe 2000, è stato classificato come uno dei centrocampisti under più interessanti del girone di andata. Il giocatore è passato nel giro di qualche mese da un titolare a singhiozzo in serie D ad una pedina importante nella categoria superiore. È un girone che sta cercando ancora l’antagonista del Bari, ma andando di questo passo, non sarà semplice. In primis, per il ritmo dei pugliesi che hanno chiuso l’anno solare a quarantaquattro punti. In secondo luogo, gli avversari più accreditati non riescono a tenere una media punti vicina a quella del Bari.

Anche il mercato terrà banco: il Campobasso ci sarà, com’era lecito attendersi. Rossetti appare sempre più sulla via di Avellino. Il contratto al Campobasso lo blinda, ma le lusinghe sono tante e in irpinia danno la cosa come già quasi fatta. A questo punto, gli obiettivi del ds De Angelis dovranno muoversi verso un’altra punta, ma non solo. Per il reparto offensivo si fa il nome del classe ‘91 Luca Berardocco attualmente in forza alla Juve Stabia. La dirigenza starà con le orecchie tese al mercato in uscita di molti club. Lo stesso Avellino ha già annunciato un’epurazione da gennaio in poi segnale che qualcosa non è andato per il verso giusto nel mercato estivo. Alcune scelte di mercato del Campobasso potrebbero essere dettate delle stesse scelte che sta compiendo il tecnico: alcuni elementi non giocano affatto almeno da qualche mese a questa parte o sono tenuti in una considerazione diversa da Cudini. Il centrocampo potrebbe apparire il reparto più assortito con l’innesto in corsa di Persiia che si è inserito bene. Mentre in difesa la società potrebbe fare qualcosa. Non solo per il passivo di trentasette gol che è un fatto anche collettivo, quanto perché qualcosa sembra essersi inceppato nelle ultime settimane con capitan Bontà costretto al ruolo non naturale di centrale difensivo. Queste le possibili mosse di un Campobasso che si prepara a disputare un girone di ritorno all’altezza del compito e con una squadra dal volto probabilmente diverso già a partire dallo Iacovone di Taranto.