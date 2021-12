Lupi al lavoro per effettuare un piccolo richiamo di preparazione atletica ed iniziare a preparare la trasferta di Taranto. La partita allo Jacovone si giocherà domenica 9 gennaio, poco meno di due settimane di allenamento per i lupi. Il calcio mercato è ormai alle porte, dal 3 al 31 gennaio si potranno ufficialmente effettuare operazioni di trasferimento di calciatori da una società all’altra. Una finestra che può avere dei risvolti positivi o negativi, come sempre ci sarà chi si rinforzerà e chi perderà qualche pedina importante. La tifoseria rossoblu attende delle operazioni da parte della società, inutile nasconderlo a questo Campobasso servono delle pedine. Bisogna capire le reali possibilità della società e le eventuali cessioni per aprire possibilità di ingaggio. Ci sono degli elementi che in questa prima fase della stagione sono stati chiamati poco in causa e non hanno dimostrato, fino ad ora, di poter dare un apporto concreto alla causa. Vedremo già a partire dai prossimi giorni, di certo attendiamo delle novità a stretto giro.

Da valutare anche quali saranno le operazioni delle altre società in lotta per la salvezza, la classifica è ormai delineata e, salvo sorprese, i lupi lotteranno sino alla fine con Monterosi, Paganese, Messina, Potenza, Fidelis Andria e Vibonese. Discorso diverso per il Catania, ne abbiamo parlato spesso in questi mesi ed in particolare ieri, al momento la società etnea è a rischio un’esclusione, nonostante non sia ancora detta l’ultima parole. Vedremo l’evolversi della situazione, di certo la questione potrebbe far gioco alle squadre in lotta per la salvezza, come il Campobasso. Detto questo alla squadra non si può rimproverare nulla. Tolto qualche errore grave, vedi il rosso rimediato da Sbardella contro l’Avellino, i giocatori hanno dato il massimo. Sono i valori tecnici e di esperienza a fare la differenza e su quelli c’è poco da fare. Buono il lavoro di Cudini, che ha saputo anche cercare soluzioni diverse in questa fase finale del girone d’andata per invertire il trend.