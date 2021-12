Si è affacciato al balcone, richiamato dalle urla che arrivavano dalla strada. C’è un testimone in via Vico che ha visto gran parte della scena al termine della quale Cristian Micatrotta si è accasciato in una pozza di sangue.

Ma cosa hai fatto – avrebbe urlato all’accoltellatore uno dei due uomini che erano arrivati insieme alla vittima davanti casa di Gianni De Vivo.

L’inquilino sarebbe già stato sentito nell’immediatezza dell’accaduto e avrebbe fornito tasselli importanti per ricostruire come sono andati i fatti, la sera della Vigilia.

Oggi, Stefania De Simone, anatomopatologa dell’università di Foggia, ha eseguito l’autopsia sul corpo del 37enne rimasto ucciso da una coltellata che lo ha raggiunto alla gola. Insieme a lei anche i periti di parte Paolo Scarano, per la difesa di De Vivo e Vincenzo Vecchione in rappresentanza dei familiari della vittima.

Prima di arrivare in via Vico, Cristian e i due che lo accompagnavano, erano stati a cena insieme. Da quanto si è appreso, proprio durante la cena ci sarebbero state una decina di chiamate di De Vivo arrivate sul cellulare del cognato di Micatrotta. Circostanza che avrebbe indotto il destinatario delle telefonate ad andare ad incontrarlo.

I Carabinieri lavorano per capire quale sia stata la scintilla che ha fatto esplodere una reazione così repentina e violenta. Dalla prima sommaria ricostruzione, De Vivo avrebbe cominciato a litigare con il cognato della vittima.

Quello che è accaduto dopo le versione non collimano. Ma la cosa certa, invece, è che quello che ha subito la prima ferita da taglio ad un braccio è stato il cognato. Al culmine del litigio, Cristian Micatrotta, che tutti descrivono come un ragazzo pacifico, si è accasciato ferito a morte da una coltellata.