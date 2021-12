Da domani mercoledì 29 dalle ore 17,00 tornano le luminarie di Larino in seguito a un accordo tra gli organizzatori della manifestazione e il sindaco Pino Puchetti.

Dopo l’ordinanza del 26 dicembre che annullava la manifestazione, l’associazione che si occupa dell’organizzazione ha avanzato delle proposte per aumentare la sicurezza cosi da evitare assembramenti: non ci sarà lo spettacolo di luci in piazza Duomo, , ed è stato eliminato il servizio navetta da e per il centro.

Non ci sono state modifiche al calendario: i prossimi appuntamenti oltre a quello di domani saranno il 30 dicembre, 1/2/5/6 gennaio 2022.