Sui muri di Campobasso ancora campeggiano i grandi manifesti che annunciano i veglioni e le feste di san Silvestro e invece anche in Molise il covid e omicron spengono il Capodanno. Sono decine gli eventi annullati con un danno economico enorme per le attività commerciali del settore, in testa locali e ristoranti. Prima sono saltate le feste, con la decisione del governo che ha chiuso le discoteche, poi sono arrivate le decisioni delle singole attività che spontaneamente hanno deciso di cancellare – in molti casi – anche il tradizionale cenone del 31 dicembre. Troppe disdette da una parte, ma anche troppo elevato il rischio di preparare tutto, acquistare gli alimenti e poi vedersi costretti ad annullare tutto all’ultimo minuto. C’è inoltre anche chi ha deciso di abbassare le serrande pure nei giorni precedenti alla fine dell’anno. Una mazzata, l’ennesima, dovuta anche al fatto che sono venuti meno i turisti. Tanti hanno rinunciato a spostarsi nonostante i viaggi già programmati da tempo. Le associazioni di categoria confermano che l’anno si chiuderà con numeri disastrosi.

Si crea un effetto domino della nuova variante. L’escalation di criticità per l’aumento dei contagi che ha imposto ulteriori restrizioni, ha fatto arrivare circa il 50 per cento di disdette. Non saltano solo cenoni e feste, in queste ore sono tanti i sindaci che hanno anche deciso di annullare gli eventi organizzati in questi giorni di festa, tutto per evitare assembramenti e occasioni di contagio. Per la sera del 31 in tanti dunque opteranno per il cenone in casa, magari prenotando – con l’asporto – al ristorante.