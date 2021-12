I numeri del Covid in Molise, come emerge dall’ultimo bollettino dell’Asrem, sono importanti. Due i decessi: un uomo di 67 anni di Isernia che era ricoverato in Terapia Intensiva e una donna di 88 anni di Sepino che era in Malattie Infettive. Salgono a 511 le vittime del Coronavirus nella nostra regione.

Su 1069 tamponi refertati, sono 159 i nuovi positivi registrati che riguardano persone di oltre 30 comuni. 48, il numero più alto, di Campobasso, 30 di Termoli, 15 di Isernia, 6 di Bojano e Montenero di Bisaccia, 5 di Fossalto, 4 di Agnone, Campodipietra, Colli al Volturno, Guglionesi, 3 di Campomarino, Ferrazzano, Guardialfiera, Larino, Venafro, 2 di Carpinone, 1 di Acquaviva Collecroce, Baranello, Campolieto, Capracotta, Castellino del Biferno, Gildone, Mafalda, Matrice, Oratino, Portocannone, Ripabottoni, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Sant’Angelo Limosano, Sessano del Molise e Ururi. Tasso di positività quasi al 14,9%.

sono 4 i nuovi ricoveri, tutti in Malattie infettive, nessun dimesso. I nuovi guariti sono 14. Sale a 706 il numero di attualmente positivi in Molise.

I pazienti con Covid in cura al Cardarelli sono 22, di cui 21 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva. Di loro 12 non sono vaccinati, 10 sì, di questi ultimi 5 con doppia dose e 5 con terza.