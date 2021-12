Parlano di promesse di rinascita non mantenute e di debacle economica e sociale del Molise, la capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Micaela Fanelli e il consigliere Vittorino Facciolla nella conferenza stampa di fine anno. Puntano il dito contro la giunta Toma. Numeri positivi per l’export, +26% molto al di sopra della media nazionale – dicono i due Dem – ma decrescita demografica e carenza di servizi, povertà assoluta in aumento accentuata dal Covid”. Secondo Fanelli e Facciolla a questo governo Regionale mancano competenza e innovazione, metodo e programmazione con perdita di terreno su Recovery e fondi. Critiche al pacchetto finanziario approvato ieri in Consiglio “su cui – spiega la Fanelli – mancano i pareri positivi dei revisori della Corte dei Conti”.

“Prima archiviamo questo governo di centrodestra e meglio è, perché il Molise è in balia dell’incompetenza di Toma e del centrodestra” soistiene evidenziando che le proposte dei Dem riguardano soprattutto sanità e sostegno ai lavoratori.

“Come Gruppo del Pd in questi anni di governo Toma abbiamo proposto 154 atti di cui una 40ina nel 2021” spiegano ancora Facciolla e Fanelli che parlano di perdita di capitale umano per far funzionare la macchina amministrativa, “fondamentale ora con il PNRR, il tutto – dice – per scelte scellerate. Non si è fatto il medio-ordinario, ci sono crisi aziendali evidenti, manca il confronto per risolverle. Da quando Toma è commissario – continua Facciolla – non c’è alcun provvedimento che abbia migliorato l’offerta sanitaria”

Così, infine, Facciolla sulla tenuta dell’asse con i 5 stelle: “Vogliamo creare una federazione delle minoranze anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali pur mantenendo le nostre identità”.