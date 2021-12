Il Covid ha portato alla cancellazione di svariati eventi restanti del calendario natalizio di Capracotta. La decisione è stata presa dall’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Candido Paglione, e dalla Pro Loco proprio nelle ultime ore, in relazione all’aumento di casi di positività che sta coinvolgendo l’Alto Molise e in ottemperanza alle nuove disposizioni governative che impediscono lo svolgimento di manifestazioni all’aperto.

“In considerazione dell’andamento epidemiologico attuale che registra una generale ripresa dei casi di positività al Covid-19 e in ottemperanza a quanto previsto nel Decreto legge n. 221 del 24 dicembre 2021, il Comune e la Proloco comunicano l’annullamento delle manifestazioni previste per il 31 dicembre (Fiaccolata e Capodanno in Piazza), 4 gennaio (Laboratorio per bambini), 5 gennaio (Festa del tesseramento), 6 gennaio (Festa della Befana) e 8 gennaio (“Cuappott a Rota”). – hanno comunicato da Capracotta Informa – Sono confermati, invece, i concerti del 30 dicembre, 2 e 7 gennaio nella Chiesa Madre, con l’obbligo del green pass, del distanziamento e dei dispositivi di protezione del tipo FFP2.“