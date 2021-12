Share on Twitter

Tornano vertiginosamente ad aumentare i casi di cittadini positivi al Covid-19 ad Agnone. Da una ricognizione effettuata dall’Amministrazione, infatti, è emerso che sono circa 20 i tamponi rapidi con esito positivo effettuati nelle ultime ore.

Tale risalita dei contagi ha portato il gruppo di amministratori agnonesi a riunirsi per discutere delle decisioni da prendere per evitare che la situazione possa aggravarsi in vista delle festività.

“L’Amministrazione si è attivata celermente per avere una fotografia reale della situazione: nella giornata di mercoledì sarà disponibile allo Chalet una sessione di tamponi molecolari. – ha spiegato il Sindaco Daniele Saia in un videomessaggio social – In caso la verifica molecolare dovesse confermare l’esito nefasto e la situazione dovesse aggravarsi ulteriormente, siamo già pronti ad emanare ordinanze restrittive, con conseguenti chiusure di attività, che vadano a limitare le occasioni di contagio.”