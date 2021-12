Sostegno economico alle donne vittime di violenza, presso il Comune di Montefalcone nel Sannio le domande per il Reddito di libertà. Il Reddito di Libertà è una misura a favore delle donne con o senza figli minori, seguite dai Centri Antiviolenza nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, per contribuire a sostenere l’autonomia. L’importo massimo riconosciuto è di 400 Euro pro capite su base mensile, per un massimo di 12 mensilità. La domanda deve essere presentata all’Inps per il tramite degli operatori comunali del Comune di residenza. A tal fine è deputato all’inoltro della domanda l’operatore che sul portale Inps è già abilitato al servizio “Prestazioni Sociali-Assegno al nucleo Familiare e Maternità”. L’Inps accetterà le istanze fino a esaurimento delle risorse disponibili. Per qualunque informazione a riguardo è possibile rivolgersi ai Servizi sociali del Comune.