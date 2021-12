Share on Twitter

Share on Facebook

Il 2023 è vicino e non bisogna farsi trovare impreparati: in ballo c’è il futuro del turismo costiero molisano e il destino di tante famiglie e non di multinazionali.

Dopo la sentenza del Consiglio di stato di un mese che ha bocciato la legge per prorogare al 2033, dal 2024 verranno assegnate tramite una gara alla quale potranno partecipare anche gli attuali proprietari: i balneatori non ci stanno e sono pronti a fare battaglia.

Il referente molisano di Base Balneare Pietro D’Andrea con le organizzazioni Sib-Confcommercio hanno incontrato l’assessore regionale al demanio Vincenzo Niro portando le loro proposte e dimostrando le loro perplessità.

“Una battaglia che dura 12 anni- ha detto D’Andrea – continuiamo a dire che se ci sono delle regole nuove bisogna che siano uguali per tutti: i governi di Spagna Portogallo Grecia Croazia hanno aderito alla Bolkestein adottando però veri criteri e hanno legiferato in materia. Siamo in Europa- ha continuato Pietro D’Andrea- e vogliamo essere alla pari con gli altri.”

A Roma domani è fissato un colloquio tra i rappresentanti nazionali delle associazioni di categoria e il Ministro del turismo Massimo Gramaglia: davanti al Ministero dello Sviluppo Economico un presidio degli imprenditori balneari di tutta Italia contro le gare delle concessioni demaniali.