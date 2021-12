La curva del contagio non accenna a scendere. Anche l’ultimo bollettino Asrem riporta 24 nuovi contagi su 353 tamponi refertati, con il tasso di positività che si attesta al 6,79%. E’ Campobasso il comune più colpito, con 8 nuovi casi, seguito da Riccia con 5. Numeri inferiori negli altri centri interessati dal virus. Due i nuovi ricoveri in Malattie infettive ed un paziente dimesso. I ricoverati per Covid al Cardarelli sono 20. di cui 10 non vaccinati, 7 con una sola dose, 3 con terza dose. Tre i guariti, mentre gli attualmente positivi in tutta la regione sono 561.