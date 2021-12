Triplicati i contagi in Molise nell’ultima settimana. I nuovi positivi degli ultimi sette giorni sono stati 355 contro i 117 della settimana precedente. Si impenna il tasso di positività che passa (media settimanale) dal 3,8 al 9,3 (sono stati 3.804 i tamponi processati). Più che raddoppiati gli attualmente positivi che oggi sono 542 contro i 253 di lunedì scorso.

Evoluzione negativa della pandemia anche sul fronte ospedaliero: i ricoverati al Cardarelli di Campobasso nell’ultima settimana sono passati da 11 a 19, ma resta invariata la situazione della terapia intensiva con 2 pazienti. Negli ultimi sette giorni infine in Molise si è registrato un solo decesso, sono complessivamente 509 le vittime in regione dall’inizio della pandemia.

Con l’adeguamento della piattaforma di adesione alla campagna vaccinale, da oggi è anche possibile prenotare la terza dose per i cittadini dai 16 anni in su che abbiano avuto la somministrazione dell’ultima dose da almeno 150 giorni. L’Asrem ha attivato la possibilità di richiedere la dose per gli over 16 con possibilità di scegliere la data, l’orario e la sede di somministrazione. Questo in seguito alla circolare del Ministero della Salute che ha esteso la terza dose anche ai ragazzi con più di 16 anni e ai fragili tra i 12 e i 15 anni. Possibile anche scegliere centro vaccinale, data e orario per la prima dose dei bambini di età compresa fra i 5 e gli 11 anni fa sapere ancora Asrem, auspicando la più ampia adesione alla campagna vaccinale.