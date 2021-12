Pubblicato un nuovo bando per concedere in locazione l’immobile comunale denominato “Chalet Belsito” all’entrata di Agnone, in località “Tiro a Segno”. Nulla da fare per la precedente proposta di locazione effettuata dal Comune nei mesi scorsi, l’avviso d’asta era andato deserto.

Il bene che si intende locare è costituito da un immobile composto da un piano terra di mq.126,94, di un primo piano di mq.33,78 e di un’area di pertinenza di mq. 695,00. L’immobile dovrà essere destinato ad uso di attività commerciale o attività compatibili con la categoria catastale attribuita all’immobile.La durata della locazione è di 9 anni rinnovabili.

La gara si svolgerà con il sistema delle offerte segrete, che non possono essere inferiori al prezzo a base d’asta pari ad euro 4.800,00 annui, pena l’esclusione dalla gara. In nessun caso è possibile svincolarsi dall’offerta presentata. L’aggiudicazione è ad unico incanto ed avviene a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa rispetto al prezzo a base d’asta indicato.