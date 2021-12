Share on Twitter

Nove positivi su 158 tamponi refertati, 2 ricoverati a Malattie infettive, 14 guariti. Sono i numeri dei contagi Covid ricavati dall’ultimo bollettino diramato dall’Asrem. Dopo la curva in salita dei contagi dei giorni scorsi, pare ci sia un rallentamento, anche se c’è da evidenziare il basso numero di tamponi effettuati. Degli attualmente ricoverati, fa sapere l’Asrem, 10 su 19 non sono vaccinati. Mentre nella mappa regionale dei casi positivi, è San Martino in Pensilis a registrare il numero più alto, 3, seguito da Termoli con 2 infettati. Campobasso, Campodipietra, Riccia e Sant’Elia a Pianisi registrano un caso a testa. L’Rt scende a 5,6.