Un coltello e la morte. E la notte di Natale a Campobasso diventa una notte di sangue, e orrore, proprio mentre la città è assente, tutta chiusa in casa a festeggiare. Poco prima di mezzanotte, nel silenzio della vigilia, scoppia una lite tra due giovani nella zona di via Giambattista Vico, a poca distanza dal terminal bus. E’ qui, a pochissimi passi dal centro, dove di giorno le strade sono battute da auto in corsa e pendolari che arrivano e partono per altri paesi, ma dove di notte non gira mai nessuno, che si consuma una tragedia che desta subito sconcerto. Stavolta, a dispetto di sempre, nella notte di Natale, si trovano lì due giovani, quando tutt’attorno ci sono solo finestre con luci accese. All’improvviso, lì in strada, un litigio che assume i contorni dell’aggressione: C.M., 38 anni, finisce accoltellato. Subito soccorso dai sanitari del 118, il giovane di Campobasso è stato trasportato al Cardarelli in condizioni molto critiche. Subito dopo l’arrivo in ospedale, la morte. L’aggressore è stato fermato dai carabinieri. Si tratta di un 37enne con precedenti (G.D.V.) anche lui di Campobasso. L’uomo è stato fermato dai carabinieri.