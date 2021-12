Nella tarda serata di oggi la squadra dei vigili del fuoco di Termoli è intervenuta su un incidente stradale in via Lissa a Termoli.

L’incidente è avvenuto tra due veicoli, un solo ferito trasportato presso l’ospedale di Termoli con l’ambulanza del 118: si tratta di una donna, per fortuna non avrebbe riportato gravi ferite. Sul posto anche i carabinieri di Termoli per ricostruire la dinamica dell’incidente.