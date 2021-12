Il bollettino Asrem di Natale con gli aggiornamenti sul Covid in Molise fa registrare un boom di positivi, numero mai così alto da mesi ormai. Su 651 tamponi refertati sono 96 i nuovi contagiati, 18 di Campobasso, 16 di Isernia, 7 di Termoli e Montenero di Bisaccia, 6 di Cercemaggiore, Ferrazzano, Ururi, 5 di Guardiaregia, 3 di Bojano, Portocannone e Venafro, 2 di Jelsi, 1 rispettivamente di Bagnoli del Trigno, Casacalenda, Castel San Vincenzo, Castelmauro, Cerro al Volturno, Colle D’Anchise, Larino, Longano, Macchia d’Isernia, Montagano, Pozzilli, Ripalimosani, Santa Maria del Molise, Trivento. Tasso di positività al 14,7%. C’è un solo guarito e nessun decesso.

Da registrare 2 nuovi ricoveri in Malattie Infettive e 3 dimessi. Al Cardarelli sono 17 i pazienti con Covid in cura di cui 2 in Terapia Intensiva. Dei ricoverati 9 non sono vaccinati, 5 hanno doppia dose o dose unica e tre hanno ricevuto la terza dose.

Gli attualmente positivi nella nostra regione salgono a 547.

Circa 93mila le terze dosi somministrate finora in Molise.