Omicidio volontario, è il reato per cui è gravemente indiziato un uomo di 37 anni di Campobasso, per il quale è stato eseguito dai Carabinieri il provvedimento di fermo. E’ infatti stato fermato e trattenuto nella caserma di via Mazzini per la morte di Cristiano Micatrotta, 38 anni, geometra anche lui del capoluogo.

I fatti nella notte tra la Vigilia e Natale, alla rotonda di Via Vico a Campobasso, nei pressi del Terminal. Una notte di sangue, quella che si è consumata mentre tutti erano a casa per festeggiare in famiglia. La chiamata al 118 e ai Carabinieri. Una persona a terra. Sangue dappertutto. Un giovane con ferite di coltello al collo. La corsa in ospedale al Cardarelli. E il disperato tentativo dei medici di strappare l’uomo alla morte. Ferite troppo gravi. Troppo il sangue perso. Cristiano Micatrotta non ce l’ha fatta ed è deceduto lungo il tragitto verso il Cardarelli.

Lo scenario che si è presentato ai Carabinieri agghiacciante. Ore di rilievi da parte dei militari che hanno rintracciato l’indagato, fermato, dunque e portato in Caserma a Via Mazzini dove è stato trattenuto l’intera nottata. Ascoltate le testimonianze. Pare una persona che avrebbe tentato di difendere la vittima rimanendo anche ferita a una mano.

In Caserma il sostituto procuratore Elisa Sabusco, che coordina le indagini dei Carabinieri. “Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari – ha fatto sapere il Procuratore Nicola D’Angelo in una nota ufficiale – e gli accertamenti proseguono per acquisire nuovi riscontri. Sembra, da quanto rilevato, che il contrasto tra l’indagato e la vittima abbia avuto origine per l’acquisto di un modesto quantitativo di droga, circostanza che se confermata – ha sottolineato D’Angelo – dimostra l’effetto criminogeno che essa produce in ogni ambito sociale”.

A difendere l’uomo fermato, per il quale è stato disposto il trasferimento a Benevento, è l’avvocato Mariano Prencipe, alla cui presenza l’interrogatorio di garanzia davanti al Gip che deciderà l’eventuale ratifica della misura cautelare in carcere con l’accusa di omicidio.