Share on Twitter

Share on Facebook

Sono ufficialmente iniziati ad Agnone, presso la rotonda di contrada “Montagna”, i lavori per la realizzazione del basamento finalizzato all’installazione di un’opera in acciaio corten, rappresentante una campana stilizzata che darà il benvenuto alla nostra cittadina. La nuova opera, che andrà ad arricchire la bellezza del nostro territorio, nata dalla volontà del Past President del Rotary Club Agnone Manuela Di Lullo e dal Consigliere Mario Petrecca nell’ambito del Rotary Club stesso, prevede la realizzazione del progetto ideato e redatto dall’ing. Rosita Levrieri, che ha prestato a titolo gratuito la sua professionalità e che è stato presentato nell’ambito della conferenza stampa presso Via Berta il 6 giugno scorso.

L’idea progettuale che aveva ottenuto già il via libera definitivo alla realizzazione, a seguito della firma del Protocollo di Intesa tra Comune di Agnone, Provincia di Isernia e Rotary Club, ha acquisito anche il parere favorevole della Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio del Molise. L’opera sarà inaugurata nel corso del 2022, contestualmente all’intitolazione del ponte Verrino in memoria dell’Onorevole Remo Sammartino.

“Un ringraziamento va alla ditta ‘Angelone’ che sta eseguendo i lavori di basamento gratuitamente ed alla Pontificia Fonderia di Campane Marinelli e i F.lli Orlando per la loro compartecipazione” hanno commentato dal Comune di Agnone.

(Foto in evidenza: rendering del progetto finale)