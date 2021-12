Nel consueto monitoraggio settimanale sull’andamento della pandemia il Molise registra una impennata di tutti i dati anche se resta con valori molto più bassi rispetto ai numeri nazionali. Passiamo da rischio basso a rischio moderato. L’indice Rt raddoppia e passa da 0,48 della settimana scorsa all’attuale 1,07. Sale anche l’incidenza dei nuovi casi ogni 100mila abitanti: 68 contro il 30 della scorsa settimana, ma il Molise resta l’unica regione sotto quota 100. Sul fronte dell’occupazione dei posti letto numeri regionali sotto le soglie d’allarme: 5 per cento dei posti occupati in terapia intensiva e 10 per cento in area medica.