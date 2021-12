Grave incidente stradale stasera intorno alle 19 alle porte di Campobasso. Sulla tangenziale, in territorio di Ripalimosani si è verificato lo scontro frontale tra un camper e una panda. Ad avere la peggio gli occupanti dell’utilitaria, due giovani che avrebbero riportato ferite gravi. Uno di essi, un 28enne, sarebbe in condizioni critiche. Sotto choc il conducente del camper che se l’è cavata solo con tanto spavento. I feriti sono stati trasportati al Cardarelli dai sanitari del 118. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno provveduto a rimuovere i mezzi incidentati, i carabinieri e gli uomini dell’Anas. Il traffico è stato bloccato per consentire l’arrivo dei soccorritori e liberare la strada dei mezzi coinvolti. Sulle cause dell’incidente sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri.