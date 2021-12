Lo hanno definito, con una involontaria ironia, il Decreto legge Festività. Ma le nuove disposizioni introdotte dal Governo Draghi l’a festa l’hanno fatta andare di traverso a molti.

L’effetto più evidente è quello dell’annullamento di tutti i veglioni già programmati e delle feste in piazza.

Le discoteche hanno avuto insomma vita breve: erano state riaperte l’11 ottobre. A febbraio, quando le piste torneranno a riempirsi, e fino al 31 marzo, per ballare ci vorrà la terza dose oppure la seconda dose più un tampone antigenico o molecolare fatto al massimo 48 ore prima della serata.

Oltre alle discoteche si spengono, da subito, anche le luci dei concerti, degli eventi, delle feste di piazza che inevitabilmente avrebbero implicato assembramenti e presenza di folla.

Tornano le mascherine all’aperto anche in zona bianca. Ma le Ffp2, più filtranti, rappresentano l’altra importante novità: fino alla fine dello stato di emergenza e quindi al momento fino al 31 marzo, sarà obbligatorio indossare le Ffp2 in cinema, teatri, stadi all’aperto e palazzetti dello sport. Le Ffp2 dovranno essere indossate anche a bordo dei mezzi di trasporto: dagli aerei ai treni, dai traghetti, ma pure su bus, tram, pullman e metropolitane.

Tutto questo, che ha validità fino al 31 gennaio, è stato messo in campo dal Governo per arginare i nuovi contagi che galoppano per colpa della variante Omicron che è arrivata a toccare secondo l’Istituto superiore di sanità , il 28,2 per cento dei casi.

In Molise sono una trentina quelli che presentano una mutazione significativa, per i quali è attesa conferma con il sequenziamento.

Terza dose e green pass restano la sola chiave per riuscire a svolgere vita sociale. E i no vax sono messi all’angolo.