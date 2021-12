Sono 40 i nuovi contagi in Molise registrati dai 625 tamponi processati, con il tasso di positività al 6,4%. E’ quanto emerso dall’ultimo bollettino diramato dall’Asrem che riporta anche tre nuovi ricoveri in Malattie infettive, portando così a 18 il numero degli ospedalizzati, di cui 16 in Infettivi e 2 in Terapia intensiva. 10 non sono vaccinati, 5 hanno ricevuto una sola dose, 3 con terza dose. Ma ci sono anche 17 guariti. Campobasso e Termoli i comuni con il maggior numero di nuovi casi. Nel capoluogo sono 8, nella cittadina adriatica 7. Numeri compresi tra 1 e 4 casi negli altri centri interessati dal virus. Si tratta di Agnone, Baranello, Bojano, Campomarino, Colle d’Anchise, Ferrazzano, Gambatesa, Guardiaregia, Larino, Montenero di Bisaccia, Morrone del Sannio, Palata, Portocannone, San Martino in Pensilis, San Massimo, Uruti.

Gli attualmente positivi in Molise sono 452 , le vittime, dall’inizio della pandemia sono 509.