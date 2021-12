Share on Twitter

Il sindaco di Isernia Piero Castrataro, con propria ordinanza ha disposto la deroga del pagamento della tariffa oraria dei parcheggi comunali relativi alle cosiddette strisce blu, stabilendo che la tariffa oraria, fissata in 80 centesimi, sia gratuita nei giorni 23, 24, 30 e 31 dicembre 2021 nonché nei giorni 03, 04, 05 e 07 gennaio 2022.

La medesima ordinanza stabilisce che la società A.J. Mobilità provveda:

– all’affissione del dispositivo dell’atto di deroga sulle colonnine di erogazione dei tagliandi per la sosta negli stalli blu;

– alla compensazione degli abbonamenti relativamente alla non fruizione degli stessi per i giorni di sospensione del pagamento.