Il sindaco di Isernia, Piero Castrataro, con propria ordinanza, ha disposto l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree, in luoghi all’aperto, nel periodo natalizio.

L’obbligo vale anche quando è possibile il distanziamento interpersonale e non si configurano assembramenti di persone, e vige ininterrottamente dal 24 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022, in tutte le strade e piazze della città.

L’ordinanza è stata reputata necessaria giacché, allo stato attuale, l’indice di diffusione del Coronavirus Covid-19 registra un aumento a livello regionale e nazionale, con conseguente incremento dei contagi.

Pertanto, allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio del Comune di Isernia, è stato necessario adottare ulteriori misure di prevenzione nel periodo delle festività natalizie, come l’obbligo di indossare nei luoghi all’aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.