Il presidente di Assostampa Molise Giuseppe Di Pietro ha scritto al governatore Toma, sulla necessità di sostenere le aziende televisive locali nel passaggio al nuovo standard del digitale terreste, che avverrà nel 2022.

“Alcune regioni – ha spiegato – hanno stanziato fondi per questo. Le tv sono chiamate a un notevole sforzo tecnologico ed economico per continuare a irradiare il segnale sul territorio. Considerando il tema dell’informazione centrale per il Molise – ha continuato Di Pietro – anche alla luce della congiuntura sanitaria e delle sfide socio-economiche che ci attendono, è necessario e opportuno sostenere i nuovi investimenti che le emittenti dovranno effettuare nei prossimi mesi, con una misura straordinaria di contribuzione alla spesa” ha concluso il presidente regionale di Asoostampa.