La variante Omicron avanza ovunque, anche in Molise. Sono diversi i casi sospetti che si stanno esaminando, fanno sapere dal laboratorio del Cardarelli, e di alcuni si hanno già conferme ufficiali. La vaccinazione, dicono gli esperti, è lo scudo più efficace e la terza dose, sottolineano, è indispensabile. Terza dose le cui somministrazioni, nella nostra regione, hanno superato quota 90mila.

Per quanto riguarda i bimbi dai 5 agli 11 anni, in una settimana somministrate circa 500 prime dosi, con l’obiettivo di incrementare comunque i numeri.

Il virus non è stato debellato ed è fondamentale il rispetto delle norme e disposizioni anticovid, su tutti l’utilizzo della mascherina, ed evitare gli assembramenti. Insomma, occorre senso di responsabilità da parte di tutti. Continuano i controlli del green pass da parte delle forze dell’ordine, potenziati in questo periodo di feste. Controlli un po’ ovunque, come annunciato e le sanzioni non sono certo leggere.

Intanto dal Santobuono di Napoli la buona notizia che riguarda la neonata di appena un mese di Isernia che era stata ricoverata. E’ risultata infatti negativa al tampone molecolare.

Non hanno ottemperato all’obbligo vaccinale 18 dei 21 sanitari scoperti in Molise durante una indagine a tappeto dei carabinieri del Nas, a novembre e diffidati dall’Asrem. E’ stata prorogata, dunque, la sospensione dal lavoro e dallo stipendio per 18 tra infermieri, operatori socio-sanitari e tecnici ospedalieri che non si sono sottoposti al ciclo vaccinale. “Una situazione che non ci agevola” – ha detto il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Oreste Florenzano – anche se fortunatamente, tra loro,non ci sono medici e soprattutto rianimatori e pediatri, figure delle quali abbiamo disperatamente bisogno in ospedale. In relazione ai piccoli numeri del Molise – ha aggiunto – la percentuale di operatori sanitari non vaccinata è alta. Il fenomeno no vax in Molise – ha concluso Florenzano – è residuale, anche se spiace che incida sul personale in servizio nei nostri ospedali”.