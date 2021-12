Come era stato ampiamente previsto dai medici i contagi per il Covid continuano a salire in regione: in base all’ultimo bollettino sono 74 i positivi su 787 tamponi refertati. Il tasso sale a 9,4%. Questa volta è la provincia di Campobasso a segnare i numeri più alti, a partire da Termoli con 12 casi e il capoluogo di regione con 11. Isernia fa registrare 8 casi, seguita a pari merito da Guardiaregia, seguono Bojano con 7 positivi e Vinchiaturo con 4. Bagnoli, Cercemaggiore, Guglionesi, Montenero e Portocannone presentano 2 positivi a testa. Un caso a Bonefro, Busso, Castelpetroso, Frosolone, Guardialfiera, Macchia d’Isernia, Matrice, Pesche, Petacciato, Rionero, Ripabottoni, Rocchetta, San Giacomo e Venafro. Un nuovo ricovero a Malattie infettive, una persona di Montenero di Bisaccia, ma ci sono un dimesso e 3 guariti. Attualmente i ricoverati sono 15: 9 non vaccinati, 5 hanno ricevuto tra una e due dosi, uno tre dosi. Più di 2000 sono le persone in isolamento in regione.