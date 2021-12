E’ il vaccino il rimedio più efficace per tenere lontano il virus. Lo ripetono gli esperti di ogni calibro e perfino quelli che ormai sono delle star televisive, protagonisti anche di un imbarazzante karaoke di Jingle bell, utilizzato per invogliare la gente a vaccinarsi.

In realtà Omicron sta mietendo positivi come se piovesse e il numero dei contagi è schizzato in avanti anche in Molise, che fino a qualche giorno fa sembrava diventato quasi impermeabile.

Tra i contagiati, la statistica non può mentire, ci sono soprattutto persone non vaccinate, lo stesso vale per la variante. Diversi sono i casi sospetti che sono finiti sotto osservazione, il cui esito sarà noto nelle prossime ore. Uno dei positivi, rientrato da Londra, è invece certamente colpito dalla variante Omicron.

Stesso discorso vale per il Cardarelli, dove 7 dei dodici pazienti ricoverati non sono vaccinati.

Tuttavia, la campagna vaccinale prosegue a pieno regime. Al netto delle proteste per le file a volte chilometriche, soltanto ieri sono state iniettate 2862 dosi, tra Pfizer e Moderna. Di queste 214 a persone al primo vaccino, 205 al richiamo e 2443 alla terza dose. La fascia d’età più numerosa è quella compresa tra i 50 e i 79 anni. Più di 500 ragazzi, tra i 12 e i 18 anni hanno ricevuto una dose.

Intanto è stato trasferito all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli un neonato con poche settimane di vita arrivato all’ospedale Veneziale di Isernia con febbre e tosse e risultato positivo al Covid. Il trasferimento fuori regione si è reso necessario non disponendo il Molise di una pediatria attrezzata a gestire casi di covid. Non è la prima volta: un mese fa era stata trasferita sempre a Napoli una bambina di 3 anni di Guglionesi con tampone positivo, successivamente dimessa.