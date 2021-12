Nel fantastico mondo di Babbo Natale, appuntamento a Torella del Sannio il 23 dicembre. Il Natale porta con sé un’atmosfera carica di magia e di festa irresistibile per grandi e piccoli. A Torella del Sannio l’atmosfera quest’anno si respira in ogni via del paese con luminarie e addobbi di ogni tipo. Nel pieno rispetto delle regole di sicurezza Covid – fanno sapere dal Comune – del controllo dei luoghi e dei rapporti di condivisione, Babbo Natale vi attenderà nel suo fantastico mondo presso il secolare Palazzo di Allerot a Torella del Sannio il 23 dicembre 2021 alle ore 17,00. Sarà un vero e proprio sorprendente viaggio di scoperta del suo mondo con spettacoli, letture per grandi e piccoli, musica, magie, laboratori e sorprese! Sarà inoltre allestito un piccolo mercatino con i lavori realizzati dai bambini del paese e gli adulti potranno degustare un ottimo vin brûlé. Gli ingressi al Palazzo saranno contingentati per evitare assembramento e sarà possibile accedere esclusivamente con Green Pass.