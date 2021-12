Una decisione immediata. Il Tar Molise ha respinto il ricorso d’urgenza presentato, come cittadini, dal sindaco Francesco Roberti e dai consiglieri di maggioranza contro le sospensioni nell’unità operativa di Emodinamica dell’ospedale San Timoteo.

Accogliendo l’istanza secondo i giudici, in sostanza, ci sarebbe stato un dirottamento dei medici in servizio presso altri ospedali, il trasferimento di risorse al San Timoteo avrebbe comportato un pericolo per i reparti simili degli altri presidi ospedalieri, come quello di Isernia.

“L’ulteriore decisione del Tar Molise- dichiara Nicola Felice del comitato San Timoteo- ci porta ancora e con estrema forza a chiedere alla Direzione Generale dell’Asrem le motivazioni che non consentono il trasferimento, momentaneo, di Cardiologi emodinamisti dal Cardarelli al San Timoteo, considerato che per Campobasso e area centrale del Molise è disponibile l’ emodinamica del Gemelli Molise, convenzionata.

Questa riteniamo, da sempre, sia la soluzione opportuna – conclude Felice – per garantire anche al San Timoteo il servizio continuo, di emodinamica, evitando disservizi e ulteriori sciagure già avvenuto nel recente passato”.

Bisogna aspettare la camera di consiglio del 12 gennaio 2022, fino ad allora il reparto di emodinamica a Termoli funzionerà a singhiozzo con 70 ore scoperte.