Dopo un anno di stop a causa del Covid, torna l’appuntamento con BenefiCus. La raccolta di beni di prima necessità voluta fortemente dal Centro Universitario Sportivo del Molise, destinata alla comunità per minori Il Piccolo Principe di Limosano, raggiunge il suo traguardo. Questa mattina il materiale raccolto dall’inizio di dicembre è stato consegnato e sicuramente sarà utile a donare un sorriso ai bambini meno fortunati. “Siamo felici di aver fatto anche quest’anno la raccolta di beni da destinare alla comunità per minori di Limosano – spiega il coordinatore delle attività sportive del Cus Molise Marco Sanginario – abbiamo vissuto e stiamo vivendo un momento particolare dovuto alla pandemia che rende tutto un po’ più complicato. Essere vicini a chi ne ha più bisogno è qualcosa di bello e importante. Da noi sport e sociale vanno a braccetto, iniziative come questa lo confermano”. Gratitudine è stata espressa dal presidente della comunità per minori Il Piccolo Principe, Giuseppe Scarlino. “E’ un momento di grande gioia per noi – spiega il presidente – questi eventi ci fanno capire quanto affetto e vicinanza ci siano intorno a noi e quanto il nostro lavoro venga apprezzato. Non possiamo che essere grati al Cus Molise che anche in questo particolare periodo è riuscito a raccogliere doni e beni alimentare da devolvere ai nostri ospiti. La nostra è una grande famiglia che cerca di soddisfare tutte le esigenze dei ragazzi presenti, ognuno con le sue difficoltà. Cerchiamo di facilitare il loro inserimento nella vita quotidiana mettendo come sempre il massimo impegno in tutto. Vivendo in un paese piccolo abbiamo una rete di persone e contatti che ci aiutano ogni giorno e per noi sono di vitale importanza. Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro che ci sostengono”.