Il bollettino Covid in Molise con la situazione relativa ai contagi. Sono 46 i nuovi positivi riscontrati su 521 tamponi refertati. Il numero più alto di casi è relativo a Montenero di Bisaccia: 12. 7 Di Termoli, 6 di San Martino in Pensilis, 4 di Gildone, 3 di Cercemaggiore, 2 di Acquaviva Collecroce, Ferrazzano, Isernia, Petrella Tifernina, 1 di Bonefro, Busso, Campobasso, Fossalto, Guglionesi, San Giovanni in Galdo. Tasso di positività all’8,8% . Sono 6 i guariti.

Da registrare anche 3 nuovi ricoveri in Malattie Infettive: persone di Cercemaggiore, Monteroduni e Termoli. Salgono così a 15 i pazienti con Covid al Cardarelli di cui 2 in Terapia Intensiva. Di loro 10 non sono vaccinati. Non ci sono dimessi né decessi.

Gli attualmente positivi in Molise sono 358.