Sono passati 51 anni dal 7 e 8 giugno 1970, data delle prime elezioni regionali. Diciassette furono le regioni conquistate dalla Democrazia Cristiana, due dal PCI, Umbria ed Emilia Romagna, e una dal Partito Socialista: la Toscana. In Molise, la DC, col 52,1% fece registrare la percentuale più alta raggiunta dallo scudocrociato in Italia. Da allora ad oggi il regionalismo ha avuto molte evoluzioni e si è trasformato nel tempo accentuando le proprie prerogative. Sulle prospettive del sistema regionale si è tenuto in Consiglio regionale un importante convegno al quale hanno preso parte tecnici e politici. Ad organizzare l’evento, la Presidenza del Consiglio regionale.

Tra i relatori, autorevole la voce di Giovanni Di Giandomenico, ex presidente della Regione, in carica per il Partito Popolare dal marzo 1994 a giugno ’95 e consigliere regionale di lungo corso. E’ necessario – dice – superare l’attuale modello e andare verso nuove forme di aggregazione, secondo il modello europeo. Sua l’idea di una macroregione con Abruzzo e Marche.