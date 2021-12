416 milioni per strade, rete idrica, ferrovie e rivoluzione verde. Sono fondi destinati al Molise come da ripartizione del Ministero delle Infrastrutture riguardo le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In totale, l’Unione Europea ha assegnato 191 miliardi e mezzo di euro all’Italia, ai quali si sommano i fondi del piano nazionale per un totale di 235 miliardi. La quota destinata alla nostra regione ammonta, precisamente, a 416 milioni e 300mila euro così suddivisi: 210 milioni per le infrastrutture e la mobilità sostenibile, 107 per la transizione ecologica, altri 98 milioni di euro per coesione e inclusione.

La fetta più grande, come si evince, è destinata a opere ferroviarie e strade sicure. Si tratta di un settore strategico per il Molise. Avere collegamenti adeguati è fondamentale anche per l’economia, il turismo. Dalla Regione hanno annunciato l’avvio della fase relativa alle richieste di finanziamento, da presentare in due finestre temporali con scadenza ultima al 31 ottobre 2022.

Nella ripartizione del Ministero ci sono anche 36 milioni destinati agli invasi idrici e alla gestione delle risorse: il Molise, infatti, è una delle regioni con la più elevata dispersione idrica dalle condotte (oltre 45% secondo dati Istat). Tra gli interventi anche quelli per un rinnovo dei serbatoi comunali, che nel 70% dei casi sono sottostimati rispetto alle esigenze della popolazione.

Intanto il Ministro Patrizio Bianchi, nella sua visita a Campobasso, all’Unimol, aveva spiegato che per quanto riguarda l’istruzione 118 milioni sono disponibili sui bandi già lanciati per la nostra regione.