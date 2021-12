Quasi 1 miliardo e 750milioni di euro. A tanto ammonta il Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Molise approvato, in prima istanza, dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile che riclassifica tutto quanto previsto per i divesi periodi.

Il Piano relativo al Molise, è stato spiegato durante l’insediamento del del Comitato di Sorveglianza all’Ex Gil, comprende una sezione ordinaria, circa un miliardo e 600milioni e sezioni speciali, con misure che riguardano il contrasto al Covid.

Intanto è di queste ore la notizia che il Governo ha riconosciuto lo sforzo finanziario e organizzativo delle Regioni per far fronte all’emergenza pandemica. Infatti è stata sancita l’intesa in Conferenza Stato-Regioni per ripartire un fondo di 600 milioni.

Ritornando al Piano di Sviluppo e Coesione, il Governatore Toma ha sottolineato che esso giunge alla fine di un iter complesso di riordino e riorganizzazione di quanto già c’è e allo stesso tempo è l’inizio di una nuova fase che permetterà a tutti di ripartire.

“Per il Molise – ha continuato – i temi che hanno già indirizzato l’azione regionale negli anni più recenti trovano, anche alla luce della pandemia, una nuova centralità strategica”.

“Il percorso di riordino degli interventi finanziati e la messa a sistema di quelli futuri, con attenzione particolare a quanto viene messo in campo per rispondere agli effetti del Covid sulla nostra economia regionale, ci consento di guardare alla ripresa come ad un obiettivo ragionevolmente perseguibile, ma – ha concluso Toma – anche come a un’occasione imperdibile per i prossimi anni.”