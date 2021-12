Il Presidente della Repubblica ha conferito a Gino Donatelli di Trivento l’onorificenza di Cavaliere. Il Presidente Sergio Mattarella, in qualità di Capo dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, ha conferito a Gino Donatelli l’onorificenza di Cavaliere, “con facoltà di fregiarsi delle relative insigne”. Il decreto è stato firmato dal Capo dello Stato e controfirmato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi: in considerazione di particolari benemerenze, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Gino Donatelli da anni è impegnato attivamente nel volontariato, punto di riferimento di diverse associazioni, ha sempre dimostrato il suo valore e il suo alto senso di altruismo. Arriva ora l’importante e doveroso riconoscimento che, siamo sicuri, farà da propellente per le ulteriori iniziative che metterà in campo nel prossimo futuro. Complimenti a Gino Donatelli e un sincero grazie anche da parte del primo cittadino di Trivento, Pasquale Corallo, a nome dell’intera comunità e del territorio.