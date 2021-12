In un pomeriggio, in pieno centro, senza paura e con l’obiettivo di svaligiare case. Non avrebbero portato via oggetti di grande valore materiale, sembra sia magro il bottino ma in poche ore i ladri sono entrati in 6 abitazioni di San Giuliano di Puglia, provocando soprattutto danni. E’ allarme in paese tanto che il sindaco Giuseppe Ferrante richiama all’attenzione e alla collaborazione tra i cittadini. Tutti gli indizi portano a una banda, di almeno 3 ragazzi, pare di accento pugliese, visti girare su un’auto sospetta.

Non manca la paura di ritrovarsi in casa sconosciuti senza scrupoli. Il dispiacere di vedersi privati di cose personali e di sentirsi violati. In un caso sono stati messi in fuga dai proprietari che erano in casa e che hanno sentito rumori.

Solo qualche giorno fa diversi colpi erano stati segnalati a Santa Croce di Magliano. Ora a San Giuliano, il sindaco Ferrante ha analizzato i video delle telecamere installate in paese. I carabinieri sono al lavoro. In tutta la zona ora servono occhi spalancati.