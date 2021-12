I contagi in Molise tornano a fare paura. Dopo mesi di numeri molto bassi, nell’ultimo bollettino diffuso dall’Asrem si torna a cifre che riportano il tempo indietro fino ai giorni più drammatici della pandemia: 83 casi in un solo giorno, non accadeva da mesi. Sono stati 744 i tamponi processati e di conseguenza il tasso di positività fa un balzo in avanti impressionante: 11 per cento.

C’è anche una vittima, è una anziana donna 89enne di Bagnoli del Trigno che era ricoverata in Malattie infettive. Peggiora pure la situazione dei ricoveri: due nuovi ingressi al Cardarelli. Sono pazienti di Baranello e Campobasso. Sale così a 12 il numero complessivo dei ricoverati, di questi 7 non sono vaccinati. Nel bollettino anche 15 guariti. Facendo il saldo tra nuovi contagiati e guariti sale a 318 il numero degli attualmente positivi in regione. Infine questo il quadro dei comuni interessati dai nuovi contagi delle ultime 24 ore e che sono in tutto 34 su 136 centri: 17 casi a Montenero di Bisaccia e 16 a Termoli sono le situazioni peggiori, Poi 6 casi a Sepino. Numeri inferiori negli altri comuni.