Successo importantissimo per i lupi. Tre punti acquisiti con pieno merito in casa del Potenza, diretta concorrente per la salvezza. Ossigeno puro per i polmoni del Campobasso, la vittoria mancava da due mesi. Una domenica positiva sotto diversi punti di vista: successo, morale, meriti, risultati dagli altri campi e uscita momentanea dalla zona play out. Al termine del girone d’andata i rossoblu sono salvi, con una media di 21 punti ottenuti in 19 gare. Proprio questo il dato più importante, i numeri non mentono, con la media superiore di poco al punto ottenuto per ogni gara giocata si arriva alla salvezza diretta. Obiettivo provare a ripetersi nel girone di ritorno, non sarà facile anche in considerazione del calcio mercato che potrebbe modificare gli scenari attuali. In tale ottica, fermo restando che questa squadra ha ottenuto una media salvezza al termine del girone d’andata, restiamo convinti che servano tre pedine a questo Campobasso per raggiungere l’obiettivo della salvezza, senza passare dai play out.

A Potenza decisiva la rete di Candellori, il cambio di modulo ha portato frutti, non solo con la scelta della difesa a 3 ma anche con la rinuncia al tridente offensivo. Come abbiamo analizzato, nelle sfide salvezza giocate in trasferta, il Campobasso era stato inconcludente. Troppo solo Rossetti, mal supportato dagli esterni offensivi, per tali ragioni Cudini ha scelto, bene, di supportare l’attaccante principe con un’altra punta di ruolo, Parigi, che si è battuto al massimo creando fastidi alla difesa lucana. Inoltre la rinuncia ad altri due fuoriquota è stata decisiva. Il Campobasso è sceso in campo con il minimo sindacale di tre ragazzi (Raccichini, Pace e Tenkorang) rispetto ai 4 / 5 consueti. Non è assolutamente una bocciatura per i ragazzi che hanno offerto un grande contributo in questo avvio di campionato, ma in questo momento serve maggiore esperienza. Soprattutto in scontri diretti, come quello di Potenza, dove i punti hanno un peso maggiore. Bravo Cudini a fare i dovuti accorgimenti, il tecnico ha saputo cambiare nel momento giusto e non è escluso che questa soluzione possa essere riproposta già domani pomeriggio. Già perché si torna subito in campo per il turno infrasettimanale contro l’Avellino. Prima giornata del girone di ritorno, poi lo stop con la ripresa fissata domenica 9 gennaio. Irpini sesti in classifica a due punti dal Monopoli secondo, classifica davvero corta nei primissimi posti. Bari a parte, il compito dei campani è quello di provare a chiudere la stagione al secondo posto per posizionarsi al meglio in ottica play off. 12 risultati utili consecutivi per i biancoverdi, che detengono il record, momentaneo, di una sola sconfitta in campionato. All’andata la gara contro il Campobasso si chiuse sull’ 1 a 1 Di Francesco per i lupi, D’Angelo su rigore per l’Avellino. 4 mesi dopo le due squadre tornano ad affrontarsi, pronostico in favore degli uomini di Braglia, ma il Campobasso non parte battuto, ed il successo di Potenza porta in dote sicuramente una tranquillità diversa nell’affrontare la sfida di domani a Selvapiana