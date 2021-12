Share on Twitter

A Montenero di Bisaccia nelle ultime settimane i casi di contagio da Covid sono aumentati e dopo il provvedimento di dad per gli studenti e di obbligo di mascherina all’aperto, la sindaca Simona Contucci ha organizzato per giovedì, dalle 8.30, con modalità drive-through, sul piazzale antistante la casa della salute del paese, lo screening anti-Covid con il supporto della Croce Rossa. Saranno a disposizione oltre mille test rapidi. Non ci sarà l’obbligo di prenotarsi e l’amministrazione invita la popolazione ad aderire all’indagine epidemiologica.