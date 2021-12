Da un lato i suggerimenti su dove passare il Natale, per via della situazione Covid sotto controllo. Ma dall’altro lo scenario poco incoraggiante del turismo invernale, con Campitello Matese praticamente dimezzata.

E così, anche sui quotidiani on line, come ha fatto oggi il giornale.it l’invito a trascorrere le vacanze natalizie in Molise dopo i dati abbastanza rassicuranti sul contagio.

La prudenza è comunque obbligatoria, anche se il Centro europeo per il controllo delle malattie ha colorato di giallo solo tre regioni italiane: Molise, Puglia e Sardegna, mentre le altre sono in rosso.

I dati sono infatti relativi alla settimana dal 7 al 14 dicembre, mentre nei sette giorni successivi i contagi hanno ripreso a salire.

Ma al di là dei numeri del Covid, gli eventuali turisti che decideranno di trascorrere le ferie di Natale, di Capodanno e dell’Epifania, se vorranno salire sugli sci potranno farlo di sicuro a Capracotta, mentre in vetta al Matese la situazione è molto più complicata.

Lo hanno certificato anche gli interventi che questa mattina hanno animato la seduta del consiglio regionale dedicata per intero alla situazione degli impianti di risalita di Campitello. Storia nota, fatta di appalti, ritardi, mancati collaudi e manutenzioni straordinarie da fare. Un intreccio di responsabilità, dal quale è estraneo il Comune di San Massimo che, con le belle giornate di questa settimana e la montagna innevata, aspetta che la macchina burocratica ponga rimedio a questo ennesimo fallimento.

Seggiovie impraticabili e sciatori che ormai preferiscono il vicino e molto più organizzato Abruzzo.