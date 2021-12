L’ultimo saluto dell’ex sindaco di Trivento Tullio Farina a Mario Marzini: già consigliere comunale, esempio di imprenditoria per il territorio. “Carissimo Mario – scrive Tullio Farina – la notizia della tua scomparsa è stata per me una bruttissima sorpresa perché anche vedendoti su una carrozzella, a causa di una pregressa malattia, eri sempre attivo, sorridente e soprattutto ancora presente e vigile nell’azienda costruita con grande impegno e sacrificio nel corso degli anni. La ditta “Mario Marzini” negli anni 70/80 ha fornito materiale edile a tutta Trivento e paesi limitrofi perché i clienti trovavano non solo convenienza nell’acquisto del materiale edile, ma soprattutto cortesia e gentilezza con i tuoi modi di disponibilità a forme di pagamento dilazionati. Con te scompare una parte della Trivento produttiva e lavorativa. Sei stato un grande lavoratore, la giornata lavorativa per te non finiva mai, in qualsiasi momento sei stato a disposizione di tutti e per tutti; eri, insomma, un punto di riferimento importante. Anche quando sei stato consigliere comunale non è mai mancata la disponibilità verso tutti esercitando la carica comunale con equilibrio e moderazione senza che la stessa ti portasse vantaggi per la tua azienda. Sei stato amico di tutti e la tua loquacità, il tuo modo di essere sempre allegro conquistava e convinceva tutti. In qualsiasi momento brutto sia pubblico che privato sei sempre stato in prima fila per dare il tuo sostegno. Con tua moglie hai cresciuto una famiglia di cinque figli educandoli al lavoro e all’onestà, trasmettendo a loro il messaggio che con l’impegno e il sacrificio è possibile raggiungere qualsiasi traguardo ed oggi grazie a te l’azienda va ancora avanti perché la lezione lasciata da te è stata ottima. Non te ne sei andato lasciando il nulla ma lasci un patrimonio invidiabile di imprenditorialità e di come va gestito; lasci un esempio di vita e di lavoro non solo per i tuoi figli, ma anche per tutti noi che ti abbiamo visto vispo ed efficiente, anche durante la malattia che, purtroppo, ha limitato il tuo tuttofare. Il ricordo di te farà in modo che tu vivrai ancora in mezzo a noi perché una persona buona e brava non si dimentica mai. Dice il Foscolo: “Solo chi non lascia eredità di affetti poca gioia ha dell’urna” e così è perché avendo tu fatto tanto di bene sarai sempre ricordato e si rimpiangerà la tua assenza. Addio Mario, sicuramente il Signore ti troverà un nuovo lavoro, perché tu senza lavoro né ci sai nè puoi stare”. I funerali si terranno il giorno 21 dicembre 2021 alle ore 14 e 30, presso la Cattedrale di Trivento.