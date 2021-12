Momenti di paura in centro a Ripalimosani per l’incendio che ha interessato una casa in centro. La donna, da quello che si apprende, che vive lì, 70 anni, è stata portata in ospedale per intossicazione da fumo. Con lei solo il suo cane. Alla vista del fumo e delle fiamme sono stati chiamati i Vigili del Fuoco, subito arrivati sul posto per domare l’incendio e mettere in salvo la donna e il cane. Insieme a loro indagano i Carabinieri di Ripalimosani per capire la causa dell’incendio, forse dovuto a una sigaretta lasciata accesa sul materasso in camera da letto.

Il video dell’intervento di Carabinieri e Vigili del Fuoco

Seguono aggiornamenti