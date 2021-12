Share on Twitter

Share on Facebook

La variante Omicron fa la sua comparsa anche in Molise. Sono 5 i casi identificati in regione nell’ambito dell’ indagine avviata proprio oggi al laboratorio di biologia molecolare del Cardarelli di Campobasso. Lo si apprende dai vertici Asrem. I casi riguardano sia la provincia di Campobasso che quella di Isernia. Lo studio sulla diffusione della variante partita dal Sudafrica si sta svolgendo contestualmente in tutte le regioni italiane

In Italia intanto è salita dallo 0,5% all’1,1,% nell’arco di cinque giorni la percentuale di casi di Covid dovuti alla variante Omicron: lo indicano le sequenze del virus depositate dal nostro Paese nella banca dati internazionale Gisaid. Il 15 dicembre le sequenze depositate erano 17 e attualmente sono 60.