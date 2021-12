Sono 7 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore su 318 tamponi processati, con il tasso di positività al 2,2%. Tre i casi registrati a Campobasso, uno rispettivamente ad Agnone, Bojano, Ripalimosani e Termoli. Ma ci sono anche due nuovi ricoveri in Malattie infettive. Al Cardarelli sono in totale 11 le persone ricoverati, 9 in Infettivi e 2 in Terapia intensiva. Di questi 7 non sono vaccinati, tre con seconda dose ed uno con terza dose. Ci sono anche 9 guariti. Gli attualmente positivi in tutta la regione sono 251.